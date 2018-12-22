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ぽかぽか冬至　ユズ香る湯船

(2018/12/22 23:40)
ユズの香り漂う露天風呂を楽しむ入浴客＝姶良市蒲生の姶良市温泉センターくすの湯
　一年で最も昼間が短く、寒さが本格化するとされる二十四節気「冬至」の２２日、鹿児島県内は“冬至外れ”の陽気となった。鹿児島地方気象台によると、１０月下旬から１１月中旬並みの暖かさとなり、鹿児島市の最高気温は平年より８．４度高い２３．０度、県内の最高は瀬戸内町古仁屋の２５．１度だった。
　姶良市蒲生の同市温泉センター「くすの湯」では、ゆず湯のサービスがあり、入浴客らは爽やかなユズの香りを堪能した。
（記事全文は２３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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