ぽかぽか冬至 ユズ香る湯船
(2018/12/22 23:40)
一年で最も昼間が短く、寒さが本格化するとされる二十四節気「冬至」の２２日、鹿児島県内は“冬至外れ”の陽気となった。鹿児島地方気象台によると、１０月下旬から１１月中旬並みの暖かさとなり、鹿児島市の最高気温は平年より８．４度高い２３．０度、県内の最高は瀬戸内町古仁屋の２５．１度だった。
ユズの香り漂う露天風呂を楽しむ入浴客＝姶良市蒲生の姶良市温泉センターくすの湯
姶良市蒲生の同市温泉センター「くすの湯」では、ゆず湯のサービスがあり、入浴客らは爽やかなユズの香りを堪能した。
（記事全文は２３日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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