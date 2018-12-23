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南日本美術展巡回展が開幕　いちき串木野

(2018/12/23 06:30)
個性豊かな作品の数々に見入る来場者＝いちき串木野市の薩摩金山蔵
　第７３回南日本美術展選抜巡回展（南日本新聞社主催、浜田酒造グループ特別協賛）が２２日、いちき串木野市の薩摩金山蔵で始まった。上位入賞作や地元作家の入選作など２７点を展示している。来年１月６日まで。
　無料。午前１０時～午後５時。２５日は休み。薩摩金山蔵＝0996(21)2110
（記事全文は２３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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