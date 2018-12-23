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華麗なる薩摩焼展　海外から逸品 準備着々　鹿児島市・黎明館

(2018/12/23 13:00)
ロシア・エルミタージュ美術館の学芸員が立ち会う中、展示作業が進む会場＝鹿児島市の黎明館
　明治維新１５０周年記念黎明館企画特別展「華麗なる薩摩焼－万国博覧会の時代のきらめき」（同館、南日本新聞社など主催）が２５日～来年２月２４日、同館で開かれる。開幕を控えた２２日、ロシア皇帝ニコライ２世に贈られた紋章入りの壺（つぼ）などが並べられていった。
　同展は、海外４カ国６カ所の博物館などの収蔵品を含む２６１点を展示。１８６７年の第２回パリ万博に出品されたものなど国内初公開の逸品が並び、その歩みを国際性の視点から７章構成で紹介する。
（記事全文は２３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）

特集「明治維新150年」
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