華麗なる薩摩焼展　海外から逸品 準備着々　鹿児島市・黎明館

(2018/12/23 13:00)

ロシア・エルミタージュ美術館の学芸員が立ち会う中、展示作業が進む会場＝鹿児島市の黎明館

明治維新１５０周年記念黎明館企画特別展「華麗なる薩摩焼－万国博覧会の時代のきらめき」（同館、南日本新聞社など主催）が２５日～来年２月２４日、同館で開かれる。開幕を控えた２２日、ロシア皇帝ニコライ２世に贈られた紋章入りの壺（つぼ）などが並べられていった。同展は、海外４カ国６カ所の博物館などの収蔵品を含む２６１点を展示。１８６７年の第２回パリ万博に出品されたものなど国内初公開の逸品が並び、その歩みを国際性の視点から７章構成で紹介する。