全国高校駅伝 神村悲願の初優勝

(2018/12/23 11:38)

第１中継所、神村学園・平田（右）から中須へたすきが渡る＝京都市（木下瑛司撮影）

女子の第３０回全国高校駅伝は２３日、京都市の西京極陸上競技場を発着する５区間２１．０９７５キロで競われ、鹿児島県代表の神村学園が１時間７分２５秒で悲願の初優勝を飾った。１区で３年生の平田主将が先頭と３８秒差の６位でつないだ。２区中須、３区黒川、４区木之下の１年生３人がそれぞれ粘り強く前を追ってじわじわ差を詰めた。トップの仙台育英と３１秒差の５位でたすきを受け取った最終５区の留学生カマウは、２キロすぎで一気に逆転。その後も後続を大きく引き離し頂点に立った。神村学園は３年連続２５度目の出場。過去最高成績は２００２年の２位だった。記念大会で南九州代表として出場した樟南は１４位だった。