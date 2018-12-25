“里帰り”逸品など２６１点　華麗なる薩摩焼展　２月２４日まで黎明館

(2018/12/25 22:15)

熱心に薩摩焼に見入る来場者＝鹿児島市の黎明館

明治維新１５０周年記念企画特別展「華麗なる薩摩焼－万国博覧会の時代のきらめき」（黎明館、南日本新聞社など主催）が２５日、鹿児島市の同館で始まった。海外４カ国から“里帰り”した逸品約５０点を含む２６１点を展示し、国際色豊かな薩摩焼の歴史をたどる。来年２月２４日まで。朝鮮人陶工らによる開窯に始まり、第２回パリ万博（１８６７年）の出品を経て世界的名声を得ていった薩摩焼の歩みを７章立てで紹介。「錦手瓢図（にしきでひさごず）象耳花瓶」「色絵秋草文茶碗（ちゃわん）」など同万博の出品作が目を引く。