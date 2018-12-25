TOP鹿児島のニュース くらし・文化 文化 明治維新150年

“里帰り”逸品など２６１点　華麗なる薩摩焼展　２月２４日まで黎明館

(2018/12/25 22:15)
熱心に薩摩焼に見入る来場者＝鹿児島市の黎明館
　明治維新１５０周年記念企画特別展「華麗なる薩摩焼－万国博覧会の時代のきらめき」（黎明館、南日本新聞社など主催）が２５日、鹿児島市の同館で始まった。海外４カ国から“里帰り”した逸品約５０点を含む２６１点を展示し、国際色豊かな薩摩焼の歴史をたどる。来年２月２４日まで。
　朝鮮人陶工らによる開窯に始まり、第２回パリ万博（１８６７年）の出品を経て世界的名声を得ていった薩摩焼の歩みを７章立てで紹介。「錦手瓢図（にしきでひさごず）象耳花瓶」「色絵秋草文茶碗（ちゃわん）」など同万博の出品作が目を引く。
（記事全文は２６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）

特集「明治維新150年」
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ