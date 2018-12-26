迎春用切り花 出荷ピーク　沖永良部

(2018/12/26 06:30)

キクの出荷作業に追われる農家＝和泊町国頭

花の栽培で知られる沖永良部島で、迎春用のキクやユリ、グラジオラスなどの出荷が終盤を迎えた。２６日まで続く予定で、農家は収穫作業に追われている。沖永良部花き専門農業協同組合（和泊町）によると、年末年始用の切り花は全国に向けて出しており、年間出荷量の約３割を占める。今年は台風が相次ぎ、一部で植え付けが遅れるなどし、例年よりやや少なめになる見込みだ。