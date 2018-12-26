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迎春用切り花 出荷ピーク　沖永良部

(2018/12/26 06:30)
キクの出荷作業に追われる農家＝和泊町国頭
　花の栽培で知られる沖永良部島で、迎春用のキクやユリ、グラジオラスなどの出荷が終盤を迎えた。２６日まで続く予定で、農家は収穫作業に追われている。
　沖永良部花き専門農業協同組合（和泊町）によると、年末年始用の切り花は全国に向けて出しており、年間出荷量の約３割を占める。今年は台風が相次ぎ、一部で植え付けが遅れるなどし、例年よりやや少なめになる見込みだ。
（記事全文は２６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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