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Ｊ２への道 激闘を網羅　鹿児島Ｕ ２０１８ 全記録集　南日本新聞社

(2018/12/26 13:00)
鹿児島ユナイテッドＦＣ ２０１８年全記録
　南日本新聞社は２５日、来季のＪ２昇格を決めたサッカーＪ３・鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）の２０１８シーズンを振り返る記録集「祝！Ｊ２昇格　鹿児島ユナイテッドＦＣ　２０１８全記録」を発売した。悲願のＪ２昇格までの記録に、感動の瞬間がよみがえる。
　Ａ４判５６ページ。税込み１０８０円。県内の主な書店で販売。南日本新聞の各販売所でも注文に応じる。問い合わせは南日本新聞開発センター＝099(225)6854
（記事全文は２６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）

（結果詳細は南日本新聞でご覧になれます）

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