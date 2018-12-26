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薩摩川内市観光物産協とあまみ観光物産連 日本版ＤＭＯに登録

(2018/12/26 20:00)
南日本新聞ニュース
　観光庁は、観光地づくりのかじ取り役を担う「日本版ＤＭＯ」（観光地経営組織）に、薩摩川内市の「市観光物産協会」と、奄美大島の１市２町２村で構成する「あまみ大島観光物産連盟」を新たに登録した。単独市町村に限る地域ＤＭＯ、複数の自治体にまたがる地域連携ＤＭＯとしてそれぞれ、鹿児島県では第１号となる。２１日発表した。
　登録されると、関係省庁から、資金や情報面などで重点的に支援が受けやすくなる。地域、地域連携のほか、対象地域が都道府県の枠を越える広域連携ＤＭＯの計３種がある。広域連携版としては鹿児島を含む九州７県の「九州観光推進機構」が登録されている。
（記事全文は２８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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