奄美市、最後の“紬”議会　３月定例会は新庁舎で

(2018/12/26 23:30)

大島紬を着て本会議に臨む市議＝奄美市議会議場

奄美市議会議員と市幹部合わせて約５０人が２６日、大島紬を着て定例会最終本会議に臨んだ。市は議場を備えた本庁舎を新築中で、この日は移転前最後の本会議。５１年の歴史に幕を閉じる議場に花を添えた。議員らが大島紬を着るのは、旧名瀬市時代の１９７７（昭和５２）年に始まった年末の恒例行事。本会議の後、閉場式もあり、６７年から続く議場の歴史を振り返り、今後の市勢発展を誓った。来年の３月定例会からは論戦の舞台が新庁舎に移る。