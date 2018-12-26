TOP鹿児島のニュース 政治・経済 政治・行政

奄美市、最後の“紬”議会　３月定例会は新庁舎で

(2018/12/26 23:30)
大島紬を着て本会議に臨む市議＝奄美市議会議場
　奄美市議会議員と市幹部合わせて約５０人が２６日、大島紬を着て定例会最終本会議に臨んだ。市は議場を備えた本庁舎を新築中で、この日は移転前最後の本会議。５１年の歴史に幕を閉じる議場に花を添えた。
　議員らが大島紬を着るのは、旧名瀬市時代の１９７７（昭和５２）年に始まった年末の恒例行事。本会議の後、閉場式もあり、６７年から続く議場の歴史を振り返り、今後の市勢発展を誓った。来年の３月定例会からは論戦の舞台が新庁舎に移る。
（記事全文は２７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ