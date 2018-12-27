鹿児島市が産業創出拠点「マークメイザン」設置 ２月８日オープン
(2018/12/27 00:20)
鹿児島市は２６日、名山町のクリエーティブ産業創出拠点「ｍａｒｋ ＭＥＩＺＡＮ（マークメイザン）」が、２月８日にオープンすると発表した。情報関連産業を中心に支援してきたソフトプラザかごしまをリニューアル。デザインや芸術、広告を含むクリエーティブ産業にも拡大する。
マークメイザンの概要など説明する企画運営事業者のメンバーら＝鹿児島市役所
企画運営事業者は「ＢＥＹＯＮＤかごしま」で、５社（グッドコミュニケーションズ、シナプス、さくらインターネット、ブラン、Ｗ・Ｉ・Ｚ）の共同企業体。人材や地域資源、経済をつなぐ役割を担う。
（記事全文は２７日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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