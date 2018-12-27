年末年始の天気　九州南部は初日の出期待　鹿児島県内、平年より寒い

(2018/12/27 23:55)

鹿児島地方気象台は２７日、年末年始の天気予報を発表した。鹿児島県内全域で気温が低く、奄美地方は雲が広がりやすい見込み。九州南部は高気圧に覆われておおむね晴れ、初日の出を拝むチャンスに恵まれそうだ。気象台によると、県内は寒気や放射冷却現象の影響を受け、平年より寒い日が続く見込み。２９日ごろまでは冬型の気圧配置が強く、鹿児島市の気温は最低で２～３度、最高で１０度を下回る可能性がある。第１０管区海上保安本部によると、初日の出の時刻は次の通り。宮之浦岳 午前７時７分▽韓国岳 同９分▽開聞岳、喜界島 同１１分▽種子島 同１２分▽佐多岬、奄美市名瀬 同１４分▽諏訪之瀬島 同１６分▽鹿児島 同１７分▽いちき串木野 同１８分▽下甑島 同２０分