初氷観測 鹿児島市
(2018/12/29 22:00)
鹿児島県内は２９日、寒気と放射冷却現象が強まり、各地でこの冬一番の寒さとなった。鹿児島市東郡元町の鹿児島地方気象台では最低気温が１．９度となり、初氷を観測した。平年より１６日遅い。
県内は３０日も冷え込みが続き、鹿児島市の最低気温は２度前後の見込み。向こう１週間は最高気温・最低気温ともに、平年並みか平年より低くなるという。
（記事全文は３０日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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