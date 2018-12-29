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初氷観測　鹿児島市

(2018/12/29 22:00)
　鹿児島県内は２９日、寒気と放射冷却現象が強まり、各地でこの冬一番の寒さとなった。鹿児島市東郡元町の鹿児島地方気象台では最低気温が１．９度となり、初氷を観測した。平年より１６日遅い。
　県内は３０日も冷え込みが続き、鹿児島市の最低気温は２度前後の見込み。向こう１週間は最高気温・最低気温ともに、平年並みか平年より低くなるという。
（記事全文は３０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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