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さつま町で成人式　今春統合の４中ＯＢが校歌歌合戦、薩摩中がＶ８

(2019/01/06 20:40)
校歌歌合戦で８連覇した薩摩中学校チーム＝さつま町の鶴田中央公民館
　さつま町の成人式が４日、鶴田中央公民館であった。８回目となる中学対抗の校歌歌合戦では、薩摩中学校チームが８連覇を果たした。
　町立の４中学校はこの春に統合を控えており、参加者は熱唱でそれぞれの母校を審査員にアピール。元気に歌い上げた薩摩中ＯＢの米森斗黎（とらい）さんは「閉校の年、平成最後の成人式という節目。先輩たちに続くことができよかった」と話した。
（記事全文は７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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