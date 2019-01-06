さつま町で成人式 今春統合の４中ＯＢが校歌歌合戦、薩摩中がＶ８
(2019/01/06 20:40)
さつま町の成人式が４日、鶴田中央公民館であった。８回目となる中学対抗の校歌歌合戦では、薩摩中学校チームが８連覇を果たした。
校歌歌合戦で８連覇した薩摩中学校チーム＝さつま町の鶴田中央公民館
町立の４中学校はこの春に統合を控えており、参加者は熱唱でそれぞれの母校を審査員にアピール。元気に歌い上げた薩摩中ＯＢの米森斗黎（とらい）さんは「閉校の年、平成最後の成人式という節目。先輩たちに続くことができよかった」と話した。
（記事全文は７日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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