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全日本高校バレー　女子・鹿児島南３回戦へ　男子・鹿商は２回戦敗退

(2019/01/06 22:06)
【女子２回戦　鹿児島南－誠英（山口）】第１セット、鹿南の尾辻がスパイクを決め、２５－２０とする＝武蔵野の森総合スポーツプラザ
　バレーボールの第７１回全日本高校選手権第２日は６日、東京都の武蔵野の森総合スポーツプラザで２回戦が行われた。女子の鹿児島南は誠英（山口）を２－０で下した。男子の鹿児島商は松阪工（三重）に１－２で敗れた。７日は準々決勝までがあり、鹿南は八王子実践（東京）と３回戦を戦う。
　男子は２連覇を狙う鎮西（熊本）が初戦で東海大相模（神奈川）を２－０で下し、３回戦に進出した。前回準優勝の洛南（京都）は岡山東商にストレート勝ち。全国高校総体優勝の市尼崎（兵庫）は前回４強の東亜学園（東京）に２－０で勝った。
（記事全文は７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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