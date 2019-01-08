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大隅地方と種子島で震度４

(2019/01/08 21:54)
南日本新聞ニュース
　８日午後９時３９分ごろ、鹿屋市と大崎町、錦江町、肝付町、中種子町、南種子町で震度４の地震があった。薩摩地方でも震度３を観測した。気象庁によると、震源地は、種子島近海で、震源の深さは約３０キロ。地震の規模はマグニチュード６．４と推定される。
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