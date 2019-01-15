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県本土で子牛初競り　全共効果、他県から購買　さつま

(2019/01/15 13:00)
鹿児島県本土では今年初めてとなる子牛競り市＝さつま町の薩摩中央家畜市場
　さつま町の薩摩中央家畜市場で１４日、県本土で今年初の子牛競り市があった。２０１７年の全国和牛能力共進会で団体優勝した効果もあり、他県からも購買者が訪れた。離島では７日の与論家畜市場（与論町）を皮切りに既に始まっている。
　１４日は２８６頭（雌１２１、去勢１６５）が出場。最高値は税込みで雌１４２万３４４０円、去勢１４７万９６００円、平均は８８万２９９３円となり、前回（昨年１２月）より２８５８円安かった。
（記事全文は１５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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