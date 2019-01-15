県本土で子牛初競り　全共効果、他県から購買　さつま

(2019/01/15 13:00)

鹿児島県本土では今年初めてとなる子牛競り市＝さつま町の薩摩中央家畜市場

さつま町の薩摩中央家畜市場で１４日、県本土で今年初の子牛競り市があった。２０１７年の全国和牛能力共進会で団体優勝した効果もあり、他県からも購買者が訪れた。離島では７日の与論家畜市場（与論町）を皮切りに既に始まっている。１４日は２８６頭（雌１２１、去勢１６５）が出場。最高値は税込みで雌１４２万３４４０円、去勢１４７万９６００円、平均は８８万２９９３円となり、前回（昨年１２月）より２８５８円安かった。