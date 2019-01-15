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宇検村長選が告示

(2019/01/15 12:00)
南日本新聞ニュース
　任期満了に伴う宇検村長選挙が１５日告示された。正午現在、いずれも元村議で無所属新人の肥後充浩氏（６３）と元山公知氏（４８）が立候補を届け出た。
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