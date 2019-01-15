TOP鹿児島のニュース 政治・経済 選挙 市町村長選

宇検村長選、新人の一騎打ち

(2019/01/15 17:02)
南日本新聞ニュース
　１５日告示の宇検村長選挙は、いずれも元村議で無所属新人の肥後充浩氏（６３）と元山公知氏（４８）による一騎打ちとなった。投開票は２０日。
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ