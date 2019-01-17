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奄美の消失灯台　１０管が「仮」設置

(2019/01/17 13:00)
仮設灯台の状態を確認する海保職員＝奄美市の名瀬港
　第１０管区海上保安本部は１６日、昨年の台風２４号で消失し、非常用灯器で対応していた奄美市の名瀬港西防波堤灯台の近くに、仮設灯台を設置した。９月までに新たな灯台を整備する予定。
　仮設灯台は高さ１．５メートルのステンレス製で、本体価格約４５万円。太陽電池を電源に、上部の発光ダイオード（ＬＥＤ）が約５．５キロ先まで照らす。
（記事全文は１７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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