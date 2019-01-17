奄美の消失灯台 １０管が「仮」設置
(2019/01/17 13:00)
第１０管区海上保安本部は１６日、昨年の台風２４号で消失し、非常用灯器で対応していた奄美市の名瀬港西防波堤灯台の近くに、仮設灯台を設置した。９月までに新たな灯台を整備する予定。
仮設灯台の状態を確認する海保職員＝奄美市の名瀬港
仮設灯台は高さ１．５メートルのステンレス製で、本体価格約４５万円。太陽電池を電源に、上部の発光ダイオード（ＬＥＤ）が約５．５キロ先まで照らす。
（記事全文は１７日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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