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都道府県対抗男子駅伝　鹿児島６位入賞

(2019/01/20 22:30)
６位入賞した鹿児島チームのアンカー、市田宏（旭化成）＝広島市
　第２４回全国都道府県対抗男子駅伝は２０日、広島市平和記念公園前発着の７区間４８キロであり、鹿児島チームは２時間２１分２２秒で６位に入った。入賞は２０１５年以来４年ぶり。
（記事全文は２１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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