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宵闇に優美な姿　海王丸　鹿児島寄港

(2019/01/21 06:30)
宵闇に優美な姿が浮かび上がる海王丸＝鹿児島市の鹿児島港本港区南ふ頭
　海技教育機構練習船「海王丸」（２５５６トン）が１８日、鹿児島市の鹿児島港本港区南ふ頭に寄港した。日没後はライトアップされ、宵闇に浮かび上がる大型帆船の優美な姿に市民らが見入った。日没～午後１０時にライトアップ。一般公開はなく、２３日午後２時、長崎・佐世保港へ向け出航する。
　船員を目指す学生の実習用で、世界最大級の帆船「日本丸」の姉妹船。全長１１０メートル、マスト頂上までの高さは約５０メートルある。訓練航海中の燃料・食料補給と乗員１１７人の休息のため、鹿児島港に入った。
（記事全文は２１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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