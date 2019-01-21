宵闇に優美な姿　海王丸　鹿児島寄港

(2019/01/21 06:30)

宵闇に優美な姿が浮かび上がる海王丸＝鹿児島市の鹿児島港本港区南ふ頭

海技教育機構練習船「海王丸」（２５５６トン）が１８日、鹿児島市の鹿児島港本港区南ふ頭に寄港した。日没後はライトアップされ、宵闇に浮かび上がる大型帆船の優美な姿に市民らが見入った。日没～午後１０時にライトアップ。一般公開はなく、２３日午後２時、長崎・佐世保港へ向け出航する。船員を目指す学生の実習用で、世界最大級の帆船「日本丸」の姉妹船。全長１１０メートル、マスト頂上までの高さは約５０メートルある。訓練航海中の燃料・食料補給と乗員１１７人の休息のため、鹿児島港に入った。