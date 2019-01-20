垂水市長 尾脇氏３選
(2019/01/20 23:36)
垂水フェリー駐車場跡地に移転新築する新庁舎建設計画の是非が最大の争点だった。尾脇氏はただ一人、計画の推進を訴えた。得票率は５割に届かなかった。
尾脇氏は立地や事業費など計画の正当性を強調、早期着工を訴えた。２期８年の実績をもとに「市民の安心と満足度を第一に」を掲げ、６次産業化と観光振興の推進、子育て支援の強化を打ち出し、支持を広げた。
池之上氏は新庁舎計画の白紙撤回や市長退職金の辞退、村山氏も計画に反対し「安心できる市政」を訴えたが及ばなかった。
当日有権者数は１万２９０６人（男５９９３人、女６９１３人）。投票者総数は９６６８人（有効９５９８、無効７０）。投票率は７４．９１％で、前回を１．９２ポイント上回った。
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