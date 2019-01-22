世界遺産へ「奄美・沖縄」再推薦決定
(2019/01/22 10:28)
当初は１８年夏の登録を目指していたが、ユネスコの諮問機関が同年５月に「登録延期が適当」と勧告。政府は推薦を一時取り下げ、内容を修正していた。
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