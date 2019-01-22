世界遺産へ「奄美・沖縄」再推薦決定

(2019/01/22 10:28)

政府は２２日、世界自然遺産候補地「奄美大島、徳之島、沖縄島北部および西表島」の再推薦を閣議了解した。２月１日までに国連教育科学文化機関（ユネスコ）に推薦書を提出。２０２０年夏の世界遺産委員会で登録の可否が判断される。当初は１８年夏の登録を目指していたが、ユネスコの諮問機関が同年５月に「登録延期が適当」と勧告。政府は推薦を一時取り下げ、内容を修正していた。