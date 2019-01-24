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夜景に浮かぶ薄紅 幻想　阿久根・證海寺

(2019/01/24 20:00)
日暮れの山肌に浮かび上がるカワヅザクラ＝阿久根市大川の證海寺
　阿久根市大川の證海（しょうかい）寺のカワヅザクラが見頃を迎えた。日が落ちてライトアップされると、鮮やかな薄紅色の花が闇の中で幻想的に浮かび上がる。
　住職の橋本美由紀さん（５２）によると、昨年末に開花した。
　日中は蜜を求めて飛び交うメジロの姿も楽しめる。他品種の桜より開花期間が長く「２月初旬まで楽しめるのでは」と橋本さん。同寺＝0996(74)0142
（記事全文は２５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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