夜景に浮かぶ薄紅 幻想 阿久根・證海寺
(2019/01/24 20:00)
阿久根市大川の證海（しょうかい）寺のカワヅザクラが見頃を迎えた。日が落ちてライトアップされると、鮮やかな薄紅色の花が闇の中で幻想的に浮かび上がる。
日暮れの山肌に浮かび上がるカワヅザクラ＝阿久根市大川の證海寺
住職の橋本美由紀さん（５２）によると、昨年末に開花した。
日中は蜜を求めて飛び交うメジロの姿も楽しめる。他品種の桜より開花期間が長く「２月初旬まで楽しめるのでは」と橋本さん。同寺＝0996(74)0142。
（記事全文は２５日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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