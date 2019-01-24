雄川の滝、１６万人超来訪　「西郷どん」効果で３倍　根占

(2019/01/24 22:00)

展望デッキから雄川の滝を望む観光客ら＝南大隅町根占

南大隅町根占にある「雄川の滝」の２０１８年の観光客は１６万４３２９人で、１７年の約３倍に達した。大河ドラマ「西郷どん」のオープニング映像に採用されたことで知名度が上がり、人気を後押しした。町は１９年も同水準の客数を見込んでいる。雄川の滝はシラス台地が川の流れに浸食された落差４６メートル、幅６０メートルの地形。モザイク状の岩壁やエメラルドグリーンの滝つぼが特徴で、１７年は５万７１５５人が訪れた。