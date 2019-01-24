TOP鹿児島のニュース 政治・経済 経済・産業 観光

雄川の滝、１６万人超来訪　「西郷どん」効果で３倍　根占

(2019/01/24 22:00)
展望デッキから雄川の滝を望む観光客ら＝南大隅町根占
　南大隅町根占にある「雄川の滝」の２０１８年の観光客は１６万４３２９人で、１７年の約３倍に達した。大河ドラマ「西郷どん」のオープニング映像に採用されたことで知名度が上がり、人気を後押しした。町は１９年も同水準の客数を見込んでいる。
　雄川の滝はシラス台地が川の流れに浸食された落差４６メートル、幅６０メートルの地形。モザイク状の岩壁やエメラルドグリーンの滝つぼが特徴で、１７年は５万７１５５人が訪れた。
（記事全文は２５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ