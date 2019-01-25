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種もみ選別 最終盤　さつま・中津川

(2019/01/25 13:00)
種もみの色や粒のそろい具合を確かめる検査員＝さつま町中津川の低温米倉庫
　県内唯一の普通期米用種もみ産地、さつま町中津川で種もみの選別作業が終盤を迎えている。もち米を含め約３３０トンを出荷する計画で、農家の苗床作りに使われる。２４日は週１回の検査があり、ＪＡ北さつまの担当者が色や品質を確かめた。
　同地区は寒暖の差が大きく良質のコメ産地として知られ、中津川採種生産組合の２７戸が７１ヘクタールでヒノヒカリやあきほなみなど８品種を手掛ける。
（記事全文は２５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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