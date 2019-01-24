ツル 北へ旅立ち　出水平野

(2019/01/24 23:00)

北へ飛び立つマナヅルの群れ＝出水市荘（県ツル保護会提供）

出水市の出水平野で冬を過ごすツルの北帰行が、２４日始まった。昨季より３日早い。北帰行は２月に本格化し、３月下旬ごろまで続く。午前１０時４５分ごろ、マナヅル３５羽が、ねぐらがある同市荘の荒崎休遊地上空を旋回し、長島町方向に遠ざかるのを、県ツル保護会が確認した。同会によると、長崎県の壱岐・対馬や朝鮮半島などを経由し、繁殖地のシベリアに帰るという。