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ツル 北へ旅立ち　出水平野

(2019/01/24 23:00)
北へ飛び立つマナヅルの群れ＝出水市荘（県ツル保護会提供）
　出水市の出水平野で冬を過ごすツルの北帰行が、２４日始まった。昨季より３日早い。北帰行は２月に本格化し、３月下旬ごろまで続く。
　午前１０時４５分ごろ、マナヅル３５羽が、ねぐらがある同市荘の荒崎休遊地上空を旋回し、長島町方向に遠ざかるのを、県ツル保護会が確認した。同会によると、長崎県の壱岐・対馬や朝鮮半島などを経由し、繁殖地のシベリアに帰るという。
（記事全文は２５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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