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月末蔵出しへ ポンカン熟成　いちき串木野

(2019/01/25 06:30)
貯蔵庫で甘く熟し、出荷を待つポンカン＝いちき串木野市大里
　甘くさわやかな香りが漂う貯蔵庫に、オレンジ色の果実が棚いっぱいに並ぶ。いちき串木野市大里の農家、西中間勉さん（７７）方では、風通しの良い状態で１カ月以上熟成させて、甘さを引き出したポンカンが今月末の蔵出しを待っていた。
（記事全文は２５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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