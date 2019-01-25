TOP鹿児島のニュース 社会 事件・事故

奄美でコンビニ強盗未遂

(2019/01/25 09:54)
南日本新聞ニュース
　２５日午前３時５分ごろ、奄美市名瀬石橋町のコンビニ「島人ｍａｒｔ石橋店」から「強盗に入られた」と１１０番があった。男が店員に刃物のようなものを示し現金を奪おうとしたが、騒がれたため、何も取らずに走って逃げた。奄美署は強盗未遂事件として捜査している。男は身長１６０〜１７０センチ。上半身に黒っぽいフードをかぶり、ピンクの紙のようなもので顔を覆っていた。
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ