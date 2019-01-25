幻の「喜界馬」復活へ 十島村からトカラウマ移入

(2019/01/25 20:00)

十島村の有村孝一教育長（左）から喜界町の川島健勇町長に引き渡されたトカラウマ＝喜界町（同町提供）

喜界町は本年度、約３０年前に途絶えた「喜界馬」を復活させる事業を始めた。喜界馬を祖先とする県の天然記念物トカラウマ１頭を十島村から譲渡されて移入し、２４日、両自治体の関係者らが約１２０年ぶりの「里帰り」を祝った。観光振興や小中学生の教育に役立てたい考えだ。トカラウマは中之島で育った雌の「グラッシー」（２歳）。体高約１３０センチ、体重約２４０キロ。同町伊実久の畜産業者「グローリーファーム」に飼育を委託する。