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幻の「喜界馬」復活へ 十島村からトカラウマ移入

(2019/01/25 20:00)
十島村の有村孝一教育長（左）から喜界町の川島健勇町長に引き渡されたトカラウマ＝喜界町（同町提供）
　喜界町は本年度、約３０年前に途絶えた「喜界馬」を復活させる事業を始めた。喜界馬を祖先とする県の天然記念物トカラウマ１頭を十島村から譲渡されて移入し、２４日、両自治体の関係者らが約１２０年ぶりの「里帰り」を祝った。観光振興や小中学生の教育に役立てたい考えだ。
　トカラウマは中之島で育った雌の「グラッシー」（２歳）。体高約１３０センチ、体重約２４０キロ。同町伊実久の畜産業者「グローリーファーム」に飼育を委託する。
（記事全文は２６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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