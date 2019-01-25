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私立高で一般入試始まる　３０日まで２１校

(2019/01/25 22:00)
緊張した面持ちで試験に臨む受験生＝日置市の鹿児島育英館高校
　鹿児島県内の私立高校で２５日、２０１９年度の一般入試が始まった。生徒たちは緊張した面持ちで試験に挑んだ。県私立中学高等学校協会によると、３０日までに２１校であり、合格者は３０日から２月４日に発表される。
　日置市の鹿児島育英館高校（定員４０人）では、１７５人が受験。国語、社会、数学、理科、英語の５教科（各４５分）と面接試験があった。同校によると、２０年度から始まる大学入学共通テストを意識し、思考力を重視した記述式の問題を増やしたという。
（記事全文は２６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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