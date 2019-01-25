私立高で一般入試始まる　３０日まで２１校

(2019/01/25 22:00)

緊張した面持ちで試験に臨む受験生＝日置市の鹿児島育英館高校

鹿児島県内の私立高校で２５日、２０１９年度の一般入試が始まった。生徒たちは緊張した面持ちで試験に挑んだ。県私立中学高等学校協会によると、３０日までに２１校であり、合格者は３０日から２月４日に発表される。日置市の鹿児島育英館高校（定員４０人）では、１７５人が受験。国語、社会、数学、理科、英語の５教科（各４５分）と面接試験があった。同校によると、２０年度から始まる大学入学共通テストを意識し、思考力を重視した記述式の問題を増やしたという。