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空港にＪリーグキャンプ情報コーナー

(2019/01/27 13:00)
鹿児島ユナイテッドのユニホームが飾られた特設ボックス（左）
　鹿児島空港（霧島市溝辺）に、県内で春季キャンプを行うＪリーグチームなどの情報コーナーがお目見えした。色とりどりのユニホームが並び、“球春”の到来を告げている。
　展示はＪ２に昇格した鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）をはじめ、Ｊ１の磐田、清水、広島、松本山雅、大分を含めたＪリーグ勢、韓国Ｋリーグなど計１７チーム。
色とりどりのユニホームが並ぶキャンプ情報コーナー＝霧島市の鹿児島空港
（記事全文は２７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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