空港にＪリーグキャンプ情報コーナー
(2019/01/27 13:00)
鹿児島空港（霧島市溝辺）に、県内で春季キャンプを行うＪリーグチームなどの情報コーナーがお目見えした。色とりどりのユニホームが並び、“球春”の到来を告げている。
鹿児島ユナイテッドのユニホームが飾られた特設ボックス（左）
展示はＪ２に昇格した鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）をはじめ、Ｊ１の磐田、清水、広島、松本山雅、大分を含めたＪリーグ勢、韓国Ｋリーグなど計１７チーム。
色とりどりのユニホームが並ぶキャンプ情報コーナー＝霧島市の鹿児島空港
（記事全文は２７日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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