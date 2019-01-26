遠藤選手の偉業祝う　地元後援会がJ1リーグ600試合出場祝賀会

(2019/01/26 23:20)

くす玉を割って遠藤選手の６００試合出場達成を祝福する地元後援会のメンバーら＝鹿児島市

サッカーＪ１・Ｇ大阪の遠藤保仁選手（３８）の地元後援会が２６日、昨年１１月のＪ１リーグ６００試合出場達成の祝賀会を開き、フィールドプレーヤー初の偉業に拍手を送った。現在６０２試合に出場しており、今季中にＪ１最多の６３１試合を更新する可能性がある。後援会の永里千尋会長（６８）は「何千人といる選手の中で、記録達成は本当に素晴らしい。今年中に最多も更新してくれると確信している」と話した。