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遠藤選手の偉業祝う　地元後援会がJ1リーグ600試合出場祝賀会

(2019/01/26 23:20)
くす玉を割って遠藤選手の６００試合出場達成を祝福する地元後援会のメンバーら＝鹿児島市
　サッカーＪ１・Ｇ大阪の遠藤保仁選手（３８）の地元後援会が２６日、昨年１１月のＪ１リーグ６００試合出場達成の祝賀会を開き、フィールドプレーヤー初の偉業に拍手を送った。
　現在６０２試合に出場しており、今季中にＪ１最多の６３１試合を更新する可能性がある。後援会の永里千尋会長（６８）は「何千人といる選手の中で、記録達成は本当に素晴らしい。今年中に最多も更新してくれると確信している」と話した。
（記事全文は２７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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