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口永良部噴火４０００メートル、火砕流も

(2019/01/29 18:32)
南日本新聞ニュース
　屋久島町・口永良部島の新岳で２９日午後５時１３分、噴火があり、噴煙の高さは４０００メートルに達した。福岡管区気象台によると、火砕流が火口の南西側へ約６００メートル流れ出た。噴火警戒レベルは３（入山規制）を継続中。
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