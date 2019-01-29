志望校 合格祈る　受験シーズン本格化　鹿児島市・梅ケ渕観音

(2019/01/29 23:00)

絵馬が並ぶお堂で合格を祈願する親子＝鹿児島市伊敷町の梅ケ渕観音院

「志望校に合格できますように」－。願いを込めた２０００枚以上の絵馬が、お堂の壁一面を覆う。本格的な入試シーズンに入り、鹿児島市伊敷町の梅ケ渕観音院は連日、受験生やその家族らでにぎわっている。２９日は中学受験を控えた子どもと母親や、孫の合格を祈る祖父母らが一人、また一人と訪れた。同観音院によると、参拝客は昨年の大学入試センター試験受け付けごろから増え始めた。試験当日、受験生を会場まで送り、その足でお参りに来る保護者も多いという。