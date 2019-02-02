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正社員求人 初の１倍超え　新規も最高 １．６４倍　鹿児島県１２月

(2019/02/02 13:00)
　鹿児島労働局は１日、１２月の県内有効求人倍率（季節調整値）が前月比０．０２ポイント減の１．３５倍（全国１．６３倍）だったと発表した。正社員の有効求人倍率（原数値）は前年同月比０．１０ポイント増の１．０４倍（同１．２３倍）で、統計を始めた２００７年以降、初めての１倍台。新規求人倍率も１．６４倍となり、４年４カ月連続で前年同月を上回り、最高値だった。
（記事全文は２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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