正社員求人 初の１倍超え　新規も最高 １．６４倍　鹿児島県１２月

(2019/02/02 13:00)

鹿児島労働局は１日、１２月の県内有効求人倍率（季節調整値）が前月比０．０２ポイント減の１．３５倍（全国１．６３倍）だったと発表した。正社員の有効求人倍率（原数値）は前年同月比０．１０ポイント増の１．０４倍（同１．２３倍）で、統計を始めた２００７年以降、初めての１倍台。新規求人倍率も１．６４倍となり、４年４カ月連続で前年同月を上回り、最高値だった。