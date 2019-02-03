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鹿児島Ｕキャンプ終了　雨の中５００人が声援

(2019/02/03 22:15)
鹿児島Ｕイレブンを見守るサポーターら＝県立サッカー・ラグビー場
　サッカーＪ２の鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）の鹿児島キャンプが３日、終了した。サポーターの期待は高く、最終日にあったＪ３秋田との練習試合には、雨天にも関わらず約５００人が詰めかけ熱い視線を送った。
　鹿児島Ｕは今後、練習試合などを重ね、Ｊ２開幕戦を２４日午後１時から、鹿児島市の白波スタジアムで、徳島を迎えて戦う。
（記事全文は４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）

（結果詳細は南日本新聞でご覧になれます）

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