鹿児島Ｕキャンプ終了　雨の中５００人が声援

(2019/02/03 22:15)

鹿児島Ｕイレブンを見守るサポーターら＝県立サッカー・ラグビー場

サッカーＪ２の鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）の鹿児島キャンプが３日、終了した。サポーターの期待は高く、最終日にあったＪ３秋田との練習試合には、雨天にも関わらず約５００人が詰めかけ熱い視線を送った。鹿児島Ｕは今後、練習試合などを重ね、Ｊ２開幕戦を２４日午後１時から、鹿児島市の白波スタジアムで、徳島を迎えて戦う。