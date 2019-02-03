鹿児島Ｕキャンプ終了 雨の中５００人が声援
(2019/02/03 22:15)
サッカーＪ２の鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）の鹿児島キャンプが３日、終了した。サポーターの期待は高く、最終日にあったＪ３秋田との練習試合には、雨天にも関わらず約５００人が詰めかけ熱い視線を送った。
鹿児島Ｕイレブンを見守るサポーターら＝県立サッカー・ラグビー場
鹿児島Ｕは今後、練習試合などを重ね、Ｊ２開幕戦を２４日午後１時から、鹿児島市の白波スタジアムで、徳島を迎えて戦う。
（記事全文は４日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
（結果詳細は南日本新聞でご覧になれます）
鹿児島ユナイテッド応援サイト
薩鹿王国（さっかーおうこく）
- 鹿児島Ｕキャンプ終了 雨の中５００人が声援 (02/03 22:15)
- 出水の魅力 世界へ発信 鹿児島大学ゼミがＰＲ動画制作 (02/03 20:00)
- かんきつ産地交流 愛媛の団体初参加 いちき串木野・ポンカン祭り (02/03 13:00)
- 氷の祭典 滑り台に歓声 「アイスワールドｉｎ伊佐」開幕 (02/03 06:30)
- “選手第一”食学ぶ 合宿、試合時の違い研究 伊佐 (02/02 23:00)
- 健康体操 元気に１０年 豆まきで節目祝う 姶良 (02/02 22:00)
- 巨大トウガンレシピを紹介 志布志の転勤族妻ら (02/02 21:30)
- 正社員求人 初の１倍超え 新規も最高 １．６４倍 鹿児島県１２月 (02/02 13:00)
- ユネスコに推薦書再提出 奄美・沖縄世界自然遺産へ (02/02 06:30)
- 渋谷の大型ビジョンで「維新ｄａｎｃｉｎ’」鹿児島市ＰＲ映像放送開始 (02/01 23:05)
- 薩長土肥の陶芸一堂に １１日まで黎明館 (02/01 22:00)
- タンカンの出来上々 奄美で初収穫 (02/01 20:00)
- 鹿児島県人口移動調査 外国人推計１万人突破、地方で割合高く (02/01 13:00)
- アミュプラザ鹿児島開業１５周年 ２年半かけ大規模リニューアル (02/01 06:30)
- 俳優・高嶋政宏さん、「薩摩大使」に就任 (01/31 23:30)
- 鹿児島神宮・初午祭の縁起物 ポンパチ作り最盛 霧島・隼人 (01/31 22:50)
- 地域活性化へ松露再生目指す 吹上・花田地区で松林整備 (01/31 20:00)
- 米軍訓練移転候補地 防衛省が馬毛島現地調査、建築物など確認 (01/31 13:00)
- 鹿児島・鶴丸城御楼門建設 新規寄付５０００万円呼び掛け (01/31 06:30)
- 鹿児島市で女性向けマネー講座 資産運用の大切さ学ぶ (01/30 23:30)
- 寒風で甘みも十分 山川漬の仕込み最盛 指宿 (01/30 22:20)
- 旧温泉施設を改装 出水に「鶴のミュージアム」 若手の140点展示 (01/30 20:00)
- 離島３火山に砂防ダム 口永良部は来年度着手 鹿児島県 (01/30 13:00)
- 志望校 合格祈る 受験シーズン本格化 鹿児島市・梅ケ渕観音 (01/29 23:00)
- 山川高生が特産マメＰＲ たわわタウン谷山でフェスタ (01/29 22:00)
- 閉校の４中学、校歌熱唱 さつま・吹奏楽フェスタ (01/29 20:00)
- 口永良部噴火４０００メートル、火砕流も (01/29 18:32)
- 低床市電 未明の基地入り ３月上旬、４両体制に (01/29 13:00)
- 貯蔵ポンカン「薩州」仕上がり上々 いちき串木野市で出発式 (01/29 06:30)
- 勇猛果敢 Ｊ２挑め 鹿児島Ｕ 鹿児島市でキャンプ始動 (01/28 23:15)