南日本スポーツ賞 ７団体２７個人を表彰
(2019/02/03 23:10)
第５７回南日本スポーツ賞の贈賞式が３日、鹿児島市の南日本新聞会館みなみホールであり、昨年２月から今年１月にかけて国内外の大会で活躍した７団体、２７個人を表彰した。
贈賞式で晴れやかな表情をみせる受賞者＝鹿児島市のみなみホール
優秀団体賞は全国高校駅伝で県勢女子初優勝を飾った神村学園高等部や全国障害者スポーツ大会グランドソフトボールで優勝したサツマレックス、優秀個人賞はアジア大会女子ホッケーで日本初の金メダルに貢献した大田昭子選手（コカ・コーラ、旧樋脇町倉野出身）らが受賞した。
（記事全文は４日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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