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旧都城市民会館　活用案なく、１９年度解体へ

(2019/02/05 23:45)
独特の屋根や扇状に広がる鉄骨が特徴的な都城市の旧市民会館＝同市八幡町
　都城市の池田宜永市長は５日の定例会見で、独特の外観から長年存廃が議論されてきた旧市民会館（八幡町）を解体する方針を正式に示した。２０１９年度当初予算案に関連経費を盛り込み、同年度中に着手する。「民間企業などから保存・活用案の提案が１件もなかった。やむを得ない」と述べた。
　旧市民会館は、日本を代表する建築家の故・菊竹清訓氏が設計し、１９６６（昭和４１）年に完成。老朽化や総合文化ホール完成に伴い２００７年１月に休館した。市民８割が「解体」と答えたアンケートを受け、当時の長峯誠市長が同２月、多額の改修・維持費が掛かるとして解体を決断。同９月の市議会で関連予算が可決された。

（記事全文は６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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