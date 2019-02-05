旧都城市民会館 活用案なく、１９年度解体へ
(2019/02/05 23:45)
都城市の池田宜永市長は５日の定例会見で、独特の外観から長年存廃が議論されてきた旧市民会館（八幡町）を解体する方針を正式に示した。２０１９年度当初予算案に関連経費を盛り込み、同年度中に着手する。「民間企業などから保存・活用案の提案が１件もなかった。やむを得ない」と述べた。
独特の屋根や扇状に広がる鉄骨が特徴的な都城市の旧市民会館＝同市八幡町
旧市民会館は、日本を代表する建築家の故・菊竹清訓氏が設計し、１９６６（昭和４１）年に完成。老朽化や総合文化ホール完成に伴い２００７年１月に休館した。市民８割が「解体」と答えたアンケートを受け、当時の長峯誠市長が同２月、多額の改修・維持費が掛かるとして解体を決断。同９月の市議会で関連予算が可決された。
（記事全文は６日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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