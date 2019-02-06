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拉致被害者家族、市川健一さん　北朝鮮の修一さん向けラジオ放送

(2019/02/06 13:00)
市川修一さんへのメッセージを収録する兄健一さん（中央）と龍子さん（左）＝鹿屋市輝北
　北朝鮮による拉致被害者向けに日本政府が放送する短波ラジオ「ふるさとの風」の収録が５日、鹿屋市輝北の被害者家族、市川健一さん（７３）宅であった。健一さんは、４１年前に日置市吹上浜から連れ去られた弟の修一さん＝当時（２３）＝に向け、「希望を捨てず救出を待って。再会の日までお互い頑張ろう」と呼び掛けた。
　「修一、元気ですか。兄ちゃんです」と語り始めた健一さんは、日本政府の取り組みや昨年６月の米朝首脳会談に触れ、「国際社会との連携で（解決への）新たな流れが生まれている。絶対諦めないで」と激励。「突然道が開け、必ず再会の日が来ると信じている。冬は必ず春になる」と力を込めた。
（記事全文は６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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