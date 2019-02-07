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創造人 交わる場に　マークメイザン ２月８日オープン　鹿児島市

(2019/02/07 22:00)
共有の仕事場にも使える１階の交流スペース＝鹿児島市名山町のマークメイザン
　鹿児島市は、産業創出拠点「ｍａｒｋ　ＭＥＩＺＡＮ（マークメイザン）」（名山町）を８日オープンする。デザインや芸術、広告など創造的な分野にも広げ人材育成や交流を促す場として、調度品の色や雰囲気も重視。１階はホテルロビーのような空間に生まれ変わった。
　入居用２４室は継続・新規含め１４室、シェアオフィス６ブースは２ブースがそれぞれ埋まり、審査中の企業もある。場所は県産業会館近く。事務局＝099(227)1214
（記事全文は８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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