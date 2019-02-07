桜の開花予想 鹿児島は３月２７日
(2019/02/07 23:30)
２回目の発表は２月２１日。３～４月は毎週更新される。
（記事全文は８日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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