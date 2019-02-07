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桜の開花予想　鹿児島は３月２７日

(2019/02/07 23:30)
南日本新聞ニュース
　日本気象協会は７日、今年最初の桜（ソメイヨシノ）の開花予想を発表した。鹿児島市は平年より１日遅い３月２７日と予想される。宮崎市は平年の３月２４日、福岡市と熊本市は、全国４８カ所で最も早い３月１９日となっている。
　２回目の発表は２月２１日。３～４月は毎週更新される。
（記事全文は８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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