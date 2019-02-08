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外国人客　九州、初の５００万人突破　クルーズ苦戦、ＬＣＣ好調

(2019/02/08 13:00)
南日本新聞ニュース
　九州運輸局は７日、２０１８年に九州を訪れた外国人客が初めて５００万人を突破したと発表した。１２月の速報値段階（クルーズ客を除く通常入国のみ）で５０１万８４９７人となり、過去最高だった１７年の４９４万人を上回った。
　３月以降にクルーズ客が減ったものの、鹿児島や宮崎などでの格安航空会社（ＬＣＣ）の新規就航や増便を背景に通常入国が増えた。
（記事全文は８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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