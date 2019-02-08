外国人客　九州、初の５００万人突破　クルーズ苦戦、ＬＣＣ好調

(2019/02/08 13:00)

九州運輸局は７日、２０１８年に九州を訪れた外国人客が初めて５００万人を突破したと発表した。１２月の速報値段階（クルーズ客を除く通常入国のみ）で５０１万８４９７人となり、過去最高だった１７年の４９４万人を上回った。３月以降にクルーズ客が減ったものの、鹿児島や宮崎などでの格安航空会社（ＬＣＣ）の新規就航や増便を背景に通常入国が増えた。