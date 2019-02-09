マリンポートから市街地へ　クルーズ客に無料バス　観光庁が試験運行

(2019/02/09 13:00)

シャトルバスに乗り込むクルーズ船の乗組員ら＝鹿児島市のマリンポートかごしま

観光庁は８日、クルーズ船「クァンタム・オブ・ザ・シーズ」（１６万８０００トン、乗客４８６３人）が寄港した鹿児島市のマリンポートかごしまからドルフィンポートまでを結ぶ無料シャトルバスを試験運行した。乗客乗員合わせて約５００人が利用し、市街地へと繰り出した。バス１５台を１５分おきに運行した。個人旅行客や乗組員らはドルフィンポートから天文館や桜島へと向かった。観光庁はバス利用者に、食事や買い物に使った金額、下車後の訪問先、船を使った市街地までの２次交通があれば使いたいかなど、アンケート調査した。