マリンポートから市街地へ クルーズ客に無料バス 観光庁が試験運行
(2019/02/09 13:00)
観光庁は８日、クルーズ船「クァンタム・オブ・ザ・シーズ」（１６万８０００トン、乗客４８６３人）が寄港した鹿児島市のマリンポートかごしまからドルフィンポートまでを結ぶ無料シャトルバスを試験運行した。乗客乗員合わせて約５００人が利用し、市街地へと繰り出した。
シャトルバスに乗り込むクルーズ船の乗組員ら＝鹿児島市のマリンポートかごしま
バス１５台を１５分おきに運行した。個人旅行客や乗組員らはドルフィンポートから天文館や桜島へと向かった。観光庁はバス利用者に、食事や買い物に使った金額、下車後の訪問先、船を使った市街地までの２次交通があれば使いたいかなど、アンケート調査した。
（記事全文は９日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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