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鹿児島県当初予算案 一般会計2％増8273億円 子育て、農業・観光に重点

(2019/02/09 00:00)
　鹿児島県は８日、２０１９年度当初予算案を発表した。一般会計の総額は１８年度当初比２．０％増の８２７３億７３００万円で、２年連続のプラス。三反園訓知事が重点施策に掲げる子育て支援、高齢者の生きがい対策に過去最高の６２７億円を投じ、産業振興では農業、観光に重点配分した。１９日開会の県議会３月定例会に提案する。
　国が３カ年で進める「国土強靱（きょうじん）化」対策に伴う公共事業費増がプラス要因となった。
（記事全文は９日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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