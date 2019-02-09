鹿児島県当初予算案 一般会計2％増8273億円 子育て、農業・観光に重点

(2019/02/09 00:00)

鹿児島県は８日、２０１９年度当初予算案を発表した。一般会計の総額は１８年度当初比２．０％増の８２７３億７３００万円で、２年連続のプラス。三反園訓知事が重点施策に掲げる子育て支援、高齢者の生きがい対策に過去最高の６２７億円を投じ、産業振興では農業、観光に重点配分した。１９日開会の県議会３月定例会に提案する。国が３カ年で進める「国土強靱（きょうじん）化」対策に伴う公共事業費増がプラス要因となった。