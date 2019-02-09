世界巡り映像制作へ　協力求め個展開催中　枕崎の東さん

(2019/02/09 21:50)

撮影で使うハトの絵を手にする東慎一郎さん＝枕崎市の薩摩酒造明治蔵

平和の象徴・ハトの壁画を世界各地で描いてきた枕崎市の画家、東慎一郎さん（４９）が４月、ハトの絵を手にする人々の写真を使った映像制作に向け、世界一周の旅に出る。活動への協力を呼び掛けており、１１日まで同市の薩摩酒造明治蔵で個展を開いている。クラウドファンディング（１２日まで）のほか、７枚を含む計約５０点の巡回展を昨年１２月から県内４市で開き、資金を募ってきた。東さんは「いろいろな価値観がある中、普遍性を持って人々に伝えられるのが芸術。後世まで平和を訴え続ける作品を作りたい」と意欲を燃やしている。