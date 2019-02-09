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早咲き桜 もう満開　指宿・フラワーパーク

(2019/02/09 22:00)
見頃を迎えているイズノオドリコ＝指宿市のフラワーパークかごしま
　指宿市のフラワーパークかごしまで、早咲きのサクラ「イズノオドリコ」が見頃を迎えている。園内では９日から「いぶすきマルシェ」が初開催され、多くの来園者がピンクの鮮やかな花を楽しんだ。見頃は２週間ほど続く。
　午前９時～午後５時開園。マルシェは１０日午後４時まで、５８店が並ぶ。
（記事全文は１０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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