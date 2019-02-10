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高校生ら5000人が訓練 川内原発の事故に備え 広域避難の手順確認

(2019/02/10 00:20)
原発防災訓練で放射線量を測る作業員ら＝鹿児島市上谷口町の松元平野岡運動場
　鹿児島県は９日、九州電力川内原発（薩摩川内市）の重大事故に備えた原子力防災訓練を、原発から半径３０キロ圏の９市町と実施した。高校や幼稚園が新たに加わるなど過去最多の約５０００人が参加。放射線量に応じて住民らが段階的に避難する手順や、国、九電との連絡体制を確認した。
　薩摩半島西方沖を震源とする最大震度７の地震が発生し、川内原発の外部電源が喪失、１号機の非常用電源も壊れて炉心が損傷し、放射性物質が放出されたとの想定。
（記事全文は１０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）

特集「川内原発」
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