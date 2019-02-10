高校生ら5000人が訓練 川内原発の事故に備え 広域避難の手順確認

(2019/02/10 00:20)

原発防災訓練で放射線量を測る作業員ら＝鹿児島市上谷口町の松元平野岡運動場

鹿児島県は９日、九州電力川内原発（薩摩川内市）の重大事故に備えた原子力防災訓練を、原発から半径３０キロ圏の９市町と実施した。高校や幼稚園が新たに加わるなど過去最多の約５０００人が参加。放射線量に応じて住民らが段階的に避難する手順や、国、九電との連絡体制を確認した。薩摩半島西方沖を震源とする最大震度７の地震が発生し、川内原発の外部電源が喪失、１号機の非常用電源も壊れて炉心が損傷し、放射性物質が放出されたとの想定。