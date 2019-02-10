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奄美市などで震度４

(2019/02/10 14:52)
南日本新聞ニュース
　１０日午後２時３４分ごろ、奄美市と瀬戸内町で震度４の地震があった。気象庁によると、震源は奄美大島近海で、震源の深さは約４０キロ。地震の規模はマグニチュード４．８と推定される。大和村、宇検村、天城町で震度３を観測した。
　
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