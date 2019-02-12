旭川冬まつりで巨大雪像を制作 南さつま市民４人
(2019/02/12 06:30)
北海道旭川市の旭川冬まつり（６～１１日）で、姉妹都市の南さつま市の有志が今年も雪像を手掛けた。県人会など地元の手伝いをもらい、６０回を迎えた行事に花を添えた。
旭川冬まつりで南さつま市民が制作した雪像＝北海道旭川市（南さつま市提供）
雪像制作は旧加世田市時代の１９９７年から２０年以上続く。旭川市側も南さつま市の吹上浜砂の祭典で砂像を造り、親睦を深める。
（記事全文は１１日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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